Lotte Kopecky geeft het verschil tussen koersen met SD Worx en op een BK aan

Lotte Kopecky staat voor een belangrijke week. Donderdag rijdt ze het BK tijdrijden en zondag is er de wegrit. Vooral zondag zal het moeilijk zijn om de koers naar haar hand te zetten. Zo vertelde ze aan Het Nieuwsblad.

Donderdag kan Lotte Kopecky in Herzele voor de 5e keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden worden. Daarmee zou ze Ann-Sophie Duyck evenaren. Al ziet ze ook enkele concurrentes.

"Ik denk vooral dan aan Julie De Wilde", vertelde Kopecky aan Het Nieuwsblad. "Ook weet ik dat Julie Van De Velde er al een tijdje mee bezig is. Misschien is het parcours iets te technisch voor haar, maar met Julie De Wilde hou ik zeker rekening."

EENMANSPLOEG

Zondag is er dan de wegrit in Izegem. In 2021 werd ze al eens eerder Belgisch kampioen, maar beseft dat het moeilijk zal worden. Ze staat er immers alleen voor. "Vorig jaar zocht ik met Shari Bossuyt en Jesse Vandenbulcke nog bondgenoten, maar door omstandigheden zijn zij er niet bij", aldus Kopecky.

Zo is er de vermeende dopingzaak van Bossuyt en de enkelblessure van Vandenbulcke: "Dat zijn toch 2 sterke rensters die uit ons ploegske wegvallen. Dat speelt zeker niet in mijn voordeel, maar ik moet uiteindelijk zien hoe de wedstrijd zich zal ontplooien. Zo moet ik gevaarlijke situaties zo snel mogelijk rechtzetten."

Kopecky zal alleen zijn en dat is toch wel een groot verschil met de andere wedstrijden. Bij SD Worx kan ze rekenen op een zeer sterke ploeg. "Het werk dat normaal door 4 andere rensters voor u wordt opgelost, moet je nu zelf oplossen. En dan moet ik nog proberen om fris te zijn in de finale. Makkelijk is dat zeker niet, maar ik neem het zoals het komt. Draait de wedstrijd zondag niet in mijn voordeel uit, dan kan ik mezelf niets verwijten", besloot Kopecky.