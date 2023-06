Bondscoach Vanthourenhout duidelijk tegenover WK-gangers die de Tour rijden: "Anders komt dat WK wel in gedrang"

Bijna meteen na de Tour staat dit jaar het WK op het programma. En dat zorgt toch voor een andere insteek naar de Tour.

Normaal wordt een WK wielrennen eind september gereden, zo'n twee maanden na de Tour. Maar dit jaar vindt het WK uitzonderlijk plaats begin augustus, zo'n twee weken nadat de renners finishen in Parijs.

Dat zorgt onder meer bij Wout van Aert voor een andere insteek. Hij zal zich niet meer uitpersen in de Tour zoals vorig jaar. "Ik kwam hem tegen op het criterium in Roeselare en hij was echt een wrak. Maar ik ben niet bang dat zich dat gaat herhalen", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Weinig criteriums na de Tour

De renners die de Tour rijden en ook naar Glasgow trekken kregen wel duidelijke instructies van de bondscoach. Ze moeten zich in de twee weken na de Tour goed verzorgen én het aantal criteriums beperken.

"Dat heb ik de WK-gangers wel meegegeven. Een of twee, tot daaraan toe, maar daar stopt het. Anders komt dat WK wel in gedrang", is Vanthourenhout duidelijk.