Deelde Remco Evenepoel mentaal tikje uit aan Wout van Aert? Ploegleider van Evenepoel is duidelijk

Remco Evenepoel wil in Herzele zijn tweede opeenvolgende Belgische titel in het tijdrijden pakken. Wout van Aert wordt zijn grootste tegenstander.

In de Ronde van Zwitserland greep Remco Evenepoel telkens net naast ritwinst in de tijdritten. Maar de covid-besmetting van in de Giro en de gemiste trainingen daardoor nekten Evenepoel.

En het parcours speelde Evenepoel vooral in de tweede tijdrit niet in zijn voordeel. Het ging op en af en de stevige beklimming was Evenepoel er toen te veel aan. Daar kon hij toen net niet het verschil maken.

Mentale tik?

In de twee tijdritten in Zwitserland kon Evenepoel wel telkens Van Aert achter zich houden, iets wat hem eerder nog niet gelukt was. In de onderlinge strijd is het nu 2-3 voor Van Aert, Evenepoel kan straks op gelijke hoogte komen.

Maar ploegleider Klaas Lodewyck wil dat verhaal niet groter maken dan het is. "Wat je een kleine mentale boost kan noemen", zegt hij bij HLN. "Toch starten Remco en Wout op dit parcours op gelijke voet en verwacht ik een spannende strijd, zonder groot tijdverschil."