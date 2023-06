Doodeerlijke Wout van Aert: "De Ronde van Vlaanderen winnen zal daarom moeilijk blijven"

Wout van Aert moest in de Ronde van Vlaanderen dit jaar zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. En dat zou de komende jaren wel nog eens kunnen gebeuren.

Wout van Aert had dit voorjaar een groot doel gemaakt van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Geen overwinning voor Van Aert, die vierde werd in Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix.

Moeilijk om de Ronde te winnen

Van Aert moest passen op de Oude Kruisberg en kwam nooit meer helemaal vooraan. Van Aert wijst daarbij naar het verschil in gewicht tussen hem en Pogacar, die zo'n 10 kilo minder weegt dan Aert.

Daardoor verbruikt Van Aert meer energie diep in de finale van een koers van meer dan 6 uur, zeker met al die hellingen. "Dat was ook het geval op het WK in Leuven, waar de veel lichtere Julian Alaphilippe kon blijven demarreren", zegt Van Aert bij Knack Sport.

"De Ronde van Vlaanderen winnen zal op het huidige parcours, dus moeilijk blijven, zeker als Pogacar deelneemt. In Parijs-Roubaix heb ik meer kans, omdat het gewicht daar veel minder een bepalende factor is."