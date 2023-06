Jasper Philipsen over mislukte belofte van Wout van Aert voor Parijs-Roubaix: "Wout wil nu altijd de koffie betalen"

In de koers zijn renners die voor verschillende ploegen rijden elkaars grootste vijanden, maar daarnaast kunnen ze goed met elkaar opschieten. En dat zorgt soms voor fijne anekdotes.

Wout van Aert zegevierde dit jaar in de E3 Saxo Classic, Philipsen schoot raak in de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. In Parijs-Roubaix werd Philipsen tweede, Van Aert derde.

De dag voor de Scheldeprijs, en in dezelfde week van Parijs-Roubaix, werden zaten Philipsen en Van Aert samen in een koffiebar in Mol. Hun trainingsgroepjes kwamen elkaar toevallig tegen en doordat het voorjaar er bijna op zat, was er wel tijd voor een rondje koffie.

Van Aert wil nu altijd betalen

"Ik zei, half om te lachen, dat ik zou betalen trakteren om alvast te vieren dat ik 's anderendaags zou winnen (wat ook gebeurde, red.)", zegt Philipsen bij Knack Sport. "Waarop Wout zei: Oké, dan betaal ik na Parijs-Roubaix."

Maar Van Aert werd derde in Parijs-Roubaix en dus kreeg Philipsen nog geen koffie getrakteerd van Van Aert. "Wout heeft al meerdere keren gezegd dat hij voortaan altijd betaalt als we om gaan gaan", lachte Philipsen nog.