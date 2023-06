Mark Cavendish krijgt geheim wapen aan zijn zijde in zoektocht naar felbegeerde 35ste ritzege in de Tour

Mark Cavendish gaat in de komende Tour de France op zoek naar die felbegeerde 35ste ritzege om zo het record qua ritzeges dat hij nu deelt met Eddy Merckx te verbreken. Maar bij zijn nieuwe ploeg loopt het niet zo goed momenteel.

Cavendish kon dit jaar nog maar één keer winnen, in de laatste etappe van de Giro. En daarbij kreeg hij ook niet veel hulp van zijn ploeg. Om de sprinttrein toch wat bij te schaven gaat Mark Renshaw (40) de ploeg tijdens de Tour bijstaan met advies.

"Het is ons doel om zeges te pakken in de sprintetappes. Ik sta te popelen om mijn kennis en ervaring te delen die ik opdeed als lead-out en ploegmaat van Mark Cavendish", zegt Renshaw.

"De carrière van Mark is al een groot succes, maar ik ben enthousiast over de mogelijkheid om Mark te helpen zijn loopbaan af te sluiten met een absoluut hoogtepunt." Renshaw zelf zette in 2019 een punt achter zijn carrière.

