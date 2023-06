'Fabio Jakobsen heeft een beslissing genomen over zijn toekomst en rijdt volgend jaar voor dit team'

Fabio Jakobsen lijkt dat toch te vertrekken bij Soudal Quick-Step. De Nederlander lijkt naar Team DSM-Firmenich te trekken.

Na zes jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere gaat Fabio Jakobsen dan toch de deur achter zich dichttrekken. Volgens Wielerflits rijdt Jakobsen vanaf volgend jaar voor het Nederlandse Team DSM-Firmenich.

Jakobsen stond ook in de belangstelling van BORA-hansgrohe, maar dat haakte af. Het Duitse team trekt dan weer de Australiër Sam Welsford aan, die vertrekt bij DSM-Firmenich. Voor Sam Bennett, die opnieuw werd thuisgelaten van de Tour, betekent dat wellicht het einde bij BORA-hansgrohe.

Jakobsen rijdt sinds 2018 voor Quick-Step en verlengde na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen in 2020 in 2021 toch zijn contract met twee jaar. De Nederlander won vorig jaar zijn eerste etappe in de Tour.

Klimploeg Evenepoel

Het vertrek van Jakobsen bij Soudal Quick-Step is niet geheel onlogisch. Zo komt er voor Patrick Lefevere geld vrij om de klimploeg rond Remco Evenepoel verder uit te bouwen én is er vanaf volgend jaar geen plek meer voor een sprinter in de Tour.