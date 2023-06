Michel Wuyts voorspelt problemen voor Tadej Pogacar in de Tour: "Jumbo-Visma zal daar misbruik van maken"

Nog iets meer dan een week en de Tour gaat van start in het Baskenland. Wie is de grote favoriet voor de eindzege?

Jonas Vingegaard slaagde er vorig in op Tadej Pogacar van een derde opeenvolgende eindzege in de Tour te houden. De Deen loste Pogacar op de Col du Granon en later ook nog op Hautacam met hulp van Wout van Aert.

Vingegaard gaat dit jaar dan ook voor een nieuwe eindzege en was in de Dauphiné oppermachtig, de concurrentie bleef gewoon zitten toen hij versnelde. Tadej Pogacar was er toen nog niet bij.

Profiteert Jumbo-Visma van polsblessure Pogacar?

De Sloveen herstelde nog van een polsblessure, maar won donderdag wel met overmacht het Sloveens kampioenschap tijdrijden, al was de tegenstand beperkt. Maar Michel Wuyts gelooft niet dat de pols van Pogacar in de Tour helemaal hersteld zal zijn.

"Vooral in het klimmen, en er wordt meteen geklommen, heb je die pols heus wel nodig om aan dat stuur te trekken. Dat gaat gevolgen hebben. Ik denk ook niet dat Pogacar 100% klaar zal zijn bij de Tourstart, dat kan ook niet", zegt Wuyts bij HLN.

"Het zou wel eens kunnen dat Jumbo-Visma daar gebruik, lees misbruik, van zal maken en Pogacar in het Baskenland al onder druk zal zetten en op achterstand zou kunnen rijden." En op dag 5 en 6 volgen al meteen ritten in de Pyreneeën.