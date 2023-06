Niet-selectie voor de Tour komt als mokerslag aan bij Froome, sportief manager Verbrugghe komt met duidelijke verklaring

Geen Chris Froome in de Tour dit jaar. Israel-Premier Tech nam de beslissing om de Brit niet mee te nemen en vooral renners mee te nemen die kans maken op een etappezege.

Grootverdiener Chris Froome wordt dit jaar thuis gelaten van de Tour. De Brit strijkt ieder jaar zo'n vijf miljoen euro op bij het team, maar prestaties staan daar de laatste 2,5 jaar niet tegenover.

Sinds zijn zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné van 2019, is Froome niet meer dezelfde. Toch blijft hij ervan overtuigd dat hij nog altijd zijn plek heeft in het huidige profpeloton.

Geen Tour

Maar de Tour is op dit moment te hoog gegrepen. Israel-Premier Tech zet in op renners die een etappe kunnen winnen en daar hoort Froome op dit moment niet bij. De Brit was zeer teleurgesteld over zijn niet-selectie.

"Chris wist dat we gingen voor de acht sterkste renners van het moment. We hebben gekozen voor acht mannen die een etappe kunnen winnen", zegt sportief manager Rik Verbrugghe bij Het Nieuwsblad.