Wout van Aert veegde de twijfels van tafel op het BK tijdrijden: "Je zag dat"

Wout van Aert pakte in Herzele zijn derde Belgische titel in het tijdrijden. De vorm was duidelijk al beter dan in de Ronde van Zwitserland.

Wout van Aert kon in de Ronde van Zwitserland nog niet uitpakken. Na een lange hoogtestage met de ploeg en daarna nog een hoogteprikkel op 3000 meter hoogte net voor de Ronde van Zwitserland was Van Aert nog niet helemaal scherp. Maar op het BK tijdrijden zag José De Cauwer toch al een andere Wout van Aert. "Hij oogde heel scherp. Hij gaf nadien toe dat hij na een Ronde van Zwitserland waarin héél veel gebeurd is die paar dagen rust nodig had", zegt De Cauwer bij Sporza. Die paar dagen rust hadden Van Aert duidelijk deugd gedaan. "Je zag op de stroken dat hij vol kon rijden, hij ook vol doorging. Na de streep zag je ook dat hij diep gegaan is. Alles uit de kast." Een goed teken denkt De Cauwer met ook op de Tour.