Tim Merlier stelt duidelijk waarom hij blij is dat hij niet naar de Tour de France moet gaan

Zonder pech of ziekte van Fabio Jakobsen staat Tim Merlier over een week niet aan de start van de Tour. Maar erg vindt hij dat niet, integendeel.

Tim Merlier proefde de voorbije twee jaar al van alle drie de grote rondes. Zowel in de Tour als in de Giro won hij een rit, maar gaf ook op na een rit of tien. Vorig jaar reed Merlier de Vuelta wel uit, maar kon hij geen rit winnen.

In de Tour kiest Soudal Quick-Step voor de vertrekkende Fabio Jakobsen en niet voor Merlier, die normaal wel de Vuelta zal rijden. "Als ik de tv opzet en ik zie de sprints, dan zal het wel pieken", zegt Merlier bij Sporza

"Maar al de rest niet. Elke dag overleven om binnen tijd binnen te geraken in de bergen bijvoorbeeld", stelt Merlier nog. Toch houdt hij zich nog klaar voor als er nog iets met Jakobsen zou gebeuren voor de Tour.

"Dat had Fabio zelf ook gevraagd. Ik hoop voor Fabio dat het niet nodig zal zijn, maar als het moet, ben ik er klaar voor."