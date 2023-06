🎥 Oppermachtige Lotte Kopecky controleert en sprint makkelijk naar haar derde Belgische titel

Lotte Kopecky is de nieuwe Belgische kampioene op de weg. Ze controleerde de sprint en maakte het koelbloedig af.

Het Belgisch kampioenschap voor de vrouwen had maar één topfavoriete, namelijk Lotte Kopecky. Maar Kopecky had wel geen ploegmaats bij SD Worx waardoor ze veel werk alleen moest opknappen.

Op 33 kilometer van de meet probeerde Kopecky het zelfs, maar ze geraakte niet weg. Ook uittredende kampioene De Baat probeerde weg te geraken. Het was echter een groepje met De Keersmaeker, Aernouts en Meert die in de laatste ronde wegreed, Sanne Cant slot even later aan.

Maar op 9 kilometer van de streep reed Kopecky het gat van zo'n 10 seconden in één ruk weer dicht. Kopecky moest daarna nog enkele gaatjes dichten, maar het werd uiteindelijk toch een sprint.

Fenix-Deceuninck probeerde Kopecky nog zenuwachtig te maken door haar de kop op te dringen in de sprint, maar Kopecky bleef koelbloedig en ze kon op 10 meter van de streep al beginnen vieren. Voor Kopecky haar derde Belgische titel.

#RoadNats 🇧🇪 Déjà couronnée en 2020 et 2021, Lotte Kopecky est devenue championne de Belgique pour la 3e fois. Elle a battu au sprint Marthe Goossens et Kelly Druyts.#bkwielrennen #cyclisme #wielrennen pic.twitter.com/TOVArW2lP4 — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) June 25, 2023

Results powered by FirstCycling.com