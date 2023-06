Dylan Teuns openhartig: "Toen explodeerde het mentaal"

Het is nog geen leuk 2023 geweest voor Dylan Teuns. Met de Tour de France op komst was hij heel openhartig.

Het was een heel lastig voorjaar voor Dylan Teuns. "Mijn val in Bessèges, in februari, was al niet ideaal. Kort voor de Omloop werd ik dan een eerste keer ziek", doet Teuns zijn relaas in Het Laatste Nieuws.

"Niet al te erg, waardoor ik snel weer aan trainen toekwam en mijn doelen intact bleven. Ik denk dat ik er uiteindelijk ook klaar voor was. Tot ik net voor de Brabantse Pijl opnieuw ziek werd."

© photonews

"Serieus, deze keer. Vier dagen stak ik met koorts in bed, twee weken bleef ik van de fiets. Mee gevoed door mijn privéproblemen explodeerde mijn mentale stress. Maar bon, het was wat het was. Ik heb me goed herpakt in Zwitserland."

Ritzegejacht

Teuns gaf verder nog aan dat hij zoals steeds wel een en ander heeft kunnen relativeren, omdat hij een nuchter persoon is.

"Er zijn geen zekerheden in het leven", aldus nog Teuns. Dit seizoen mikt hij opnieuw op een ritzege in de Tour de France, zoals hij in 2019 en 2021 al eens een rit pakte.