Fabio Jakobsen en Julian Alaphilippe kennen hun ploegmaats voor de Tour de France

Voor de Tour-selecties was het enkel nog op Soudal Quick-Step wachten. Dinsdag maakte het zijn selectie bekend en daarin zaten geen verrassingen. Fabio Jakobsen moet voor de sprintzeges zorgen en Julian Alaphilippe is de kopman wanneer het bergop gaat.

Jakobsen zal Michael Morkov, Kasper Asgreen en Yves Lampaert mee in steun krijgen. Alaphilippe zal op Rémi Cavagna en Dries Devenyns kunnen rekenen. Dan is er ook nog werkpaard Tim Declercq.

"Alaphilippe zal proberen voor een ritzege te gaan. Er zijn tijdens de Tour verschillende mogelijkheden", aldus ploegleider Tom Steels. Voor een klassement zal de Fransman dus niet meteen meer gaan.

