Nochtans een ploegmaat in de Tour met gelijkaardig profiel, maar analist zweert dat Van Aert eerst komt in hiërarchie

Zelfs voor een kanjer als Wout van Aert komen de kansen niet vanzelf in de Tour. Als er een ploegmaat is met een gelijkaardig profiel, is het voor de ploeg knopen doorhakken.

Wanneer het bergop gaat, zal Van Aert fungeren als meesterknecht van Jonas Vingegaard. In de andere ritten zal Jumbo-Visma een keuze moeten maken tussen Van Aert en Christophe Laporte. Beiden gingen al meermaals met mekaar naar de streep en gunden mekaar al eens een zege. Het toont dat ze enigszins hetzelfde type zijn. © photonews "Ik denk dat Van Aert en Laporte allebei hun kansen gaan krijgen", ziet Bobbie Traksel het bij Eurosport voor beiden wel goed komen in de Tour. "Ik denk dat Laporte tekort komt om de grote sprinters te kloppen, dus hij moet het echt wel hebben van een ander type sprint." "Ik denk ook dat Van Aert tekort komt ten opzichte van die mannen, maar dat hij wel dichterbij zit. Dat zou Van Aert dan alleen doen als hij voor groen gaat. Ik denk dat ze gaan afwisselen en te allen tijde zal Van Aert boven Laporte staan in de hiërarchie", geeft de Nederlander zijn voorspelling.