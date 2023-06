De groene trui is geen doel voor Wout Van Aert: Marc Sergeant denkt de ware achtergrond erachter te kennen

Wout Van Aert is dit jaar niet gefocust op de groene trui. Al kan het wel zijn dat hij automatisch gaat meedoen als hij zich telkens in de sprints mengt.

Vorig jaar won Wout Van Aert met veel overmacht de groene trui. Zijn voorsprong was zo groot, waardoor hij in de slotrit naar de Champs-Elysées in Parijs niet moest meedoen voor de overwinning.

Een jaar later kan Van Aert perfect weer voor de groene trui gaan, maar vooraf gaf hij al verschillende keren aan dat de groene trui geen doel is. Hij is daar niet gefocust op en wil zich niet met het oog op het WK uitwringen. Ook is er zijn vrouw die zwanger is en mogelijk tijdens de Tour de France bevalt. Van Aert zei al dat hij dan naar huis wil gaan.

Marc Sergeant denkt nog iets anders te weten. "Van Aert zal vooral de tussensprints willen vermijden", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Patrick Lefevere trad hem daarin bij: "Tom Boonen vond die tussensprints altijd het meest vermoeiende in de strijd voor het groen. Die zijn gewoon heel afmattend."