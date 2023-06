Is slechts 171 km koers voor Tadej Pogacar voldoende om de Tour te winnen? "Dit speelt in zijn nadeel"

Tadej Pogacar probeert vanaf zaterdag voor de 3e keer de Tour de France te winnen. Al was zijn voorbereiding zwaar verstoort. Hij moest na een val in Luik-Bastenaken-Luik van een polsblessure revalideren. Zo heeft hij slechts 171 koerskilometers in de benen.

Ideaal is de situatie voor Tadej Pogacar allerminst niet, maar hij had er wel snel het vertrouwen in dat hij conditioneel klaar zou zijn. Dat vertelde hij in de aanloop naar het Sloveens kampioenschap op een persconferentie.

Die kampioenschappen waren sinds Luik-Bastenaken-Luik overigens zijn enige koerskilometers. Goed voor een totaal van 171 km. Zo heeft Pogacar weinig wedstrijdritme.

Dat kan in zijn nadeel spreken. Vooral ook door het Tour-parcours dit jaar. "Het begint met veel klimwerk en je kan je niet inrijden of sparen tijdens de 1e week", aldus inspanningsfysioloog van de UGent Jan Bourgois bij Het Nieuwsblad. Zo trekt het peloton woensdag al de Pyreneeën in. "Ritme opdoen om in de laatste te vlammen, is dit jaar geen optie."

Bourgois denkt dat Pogacar geen 100% zal zijn. De Sloveen zat eerst op de rollen en had hooguit 4 weken volwaardige training. "Terwijl je normaal gezien 6 weken nodig hebt om conditioneel op peil te komen", aldus Bourgois die ten slotte niet uitsluit dat Pogacar de Tour kan winnen.