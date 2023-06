Tadej Pogacar is niet overal populair: "In zijn eigen land hangt er een soort schaduw over hem"

Tadej Pogacar is in het wielerpeloton en door veel wielerfans populair, maar in eigen land is dat anders. Veel Slovenen zijn immers kwaad op hem.

De Tour de France van 2020 is daar de boosdoener van. Tadej Pogacar was in de allesbeslissende klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles alles en iedereen een klasse te sterk en reed zo alsnog naar het geel. Zo won hij en niet Primoz Roglic de Tour de France.

"Pogacar kreeg nadien heel wat negatieve reacties via persoonlijke berichten", vertelde moeder Marjeta aan wielermagazine Bahamontes. "We spreken hier gelukkig over een minderheid, maar het raakt hem nog steeds. Er hangt in zijn eigen land een soort schaduw over hem. Hij had Roglic zogezegd verraden. Alsof hij in een winkel aan de kassa was voorgekropen. Maar dat is toch net de bedoeling van de sport?"

"Er doen in Slovenië nog steeds enkele boze verhalen over mij de ronde", sprak Pogacar bij RIDE Magazine daar zelf over. "Ik heb het gevoel dat ik me altijd maar weer moet bewijzen voor sommigen in mijn thuisland. Door al die negatieve geluiden heb ik die eindzege ook niet te hevig gevierd. Het was als Tour-winnaar niet de thuiskomst die ik me had ingebeeld."