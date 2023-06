Tadej Pogacar schuift de favorietenrol voor de Tour de France door: Jonas Vingegaard reageert ijskoud

Het mentale spelletje tijdens de Tour de France is al begonnen. Tadej Pogacar schuift de favorietenrol door, terwijl Jonas Vingegaard gewoon de bal terugkaatst.

De Tour de France van dit jaar wordt wellicht net als in 2022 een tweestrijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Vingegaard won tijdens de voorbereiding de Dauphiné, terwijl Pogacar door een blessure enkel de Sloveense kampioenschappen in de benen heeft.

Pogacar schuift de favorietenrol dan ook door. In een persconferentie net voor de Tour wees hij naar zijn polsblessure die hij aan zijn val in Luik-Bastenaken-Luik overhield. "De mobiliteit in die pols is op dit moment slechts 60 à 70 procent", klonk het, terwijl hij ervoor nog met een wheelie had uitgepakt.

Ook noemde Pogacar ploegmaat Adam Yates als back-upplan. Wat vreemd is, want UAE wil enkel met Pogacar de Tour winnen. Ook is Yates nooit verder dan een 4e plaats in de Tour van 2016 gekomen. Pogacar wil dus zo veel mogelijk druk bij Vingegaard leggen.

VINGEGAARD KIJKT NAAR ZICHZELF

Vingegaard blijft er rustig onder. "Ik de favoriet? Wat maakt dat uit. We zullen sowieso naar mekaar kijken. Ik kan net zo goed zeggen dat Pogacar de favoriet is", vertelde de Deen op zijn persconferentie.

Ook lijkt Vingegaard weinig bezig te zijn met de spelletjes van de Sloveen. "Ik denk enkel aan mezelf en mijn voorbereiding om zo optimaal mogelijk aan deze Tour te beginnen. Ik ben blij met mijn vorm en waar ik nu sta", besloot Vingegaard.