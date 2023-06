Tour-organisatie wil de uitzendingen interessanter maken: 5 teams, waaronder een Belgisch, passen voor 5000 euro compensatie

De Tour de France wil de tv-uitzendingen interessanter maken door gesprekken uit de ploegleiderswagen uit te zenden. Al zal niet elk team meewerken. 5 teams waaronder Alpecin-Deceuninck pasten daarvoor.

In het verleden werd er al met die gesprekken geëxperimenteerd. Onder meer in de Ronde van Vlaanderen was dat al het geval. Dit jaar wil de Tour de France gesprekken uit de volgwagens publiceren. 17 teams gaven hun toestemming, maar Alpecin-Deceuninck, Cofidis, Jayco-AlUla, Movistar en Groupama-FDJ niet. Zo meldde L'Equipe.

Marc Madiot, teambaas bij Groupama-FDJ, heeft een duidelijke reden voor die keuze. "In het voetbal zetten we toch ook geen camera bij een trainer als hij tijdens de rust zijn spelers instructies geeft", klonk het.

Tour-organisator ASO probeert zo de tv-uitzendingen interessanter te maken. Al zullen we de gesprekken wel met enkele minuten vertraging horen. Zo zal er een interne moderator zijn, die de audiofragmenten zullen selecteren. Teams die eraan meewerken, krijgen 5000 euro compensatie.