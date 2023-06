Wout Van Aert laat zich uit over de openingsetappe in de Tour: "Het wordt tricky"

De openingsetappe in de Tour de France biedt al meteen kansen voor renners zoals Wout Van Aert. Al vindt hij dat het op de limiet is.

De Tour de France start dit jaar met een rit in lijn met start en finish in Bilbao. De renners moeten 182 km rijden en krijgen onderweg zo'n 3300 hoogtemeters te verwerken. Onderweg zijn er 5 officiële beklimmingen en het zal voor de sprinters wellicht te zwaar zijn.

Vooral over die laatste beklimming (Côte de Pike, 2 km aan 10% met de laatste 500 meter aan 15,6%) is er veel te doen. Kan je die overleven of niet. Mathieu van der Poel gaf op een persconferentie al aan dat het op de limiet zal zijn en ook Wout Van Aert neigt in die richting.

"Het is bijzonder moeilijk te voorspellen voor wie dit goed gaat uitpakken", vertelde Van Aert op een persconferentie. "Voor de echte klimmers is de klim wellicht te kort, maar voor mij is hij in de ieder geval lang en steil genoeg. Het wordt tricky om te overleven."