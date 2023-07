Hartverwarmend: Pello Bilbao treedt in de voetsporen van zijn overleden ploegmaat Gino Mäder

De Bask Pello Bilbao treedt in de voetsporen van zijn overleden ploegmaat Gino Mäder tijdens de Tour. Hij wil geld inzamelen voor een goed doel in Afrika.

Het zijn moeilijke weken geweest voor de renners van Bahrain-Victorious met het verlies van hun ploegmaat Gino Mäder na het dodelijke val in de Ronde van Zwitserland. En de Zwitser zette zich ook naast de fiets in.

In de Vuelta van 2021 doneerde Mäder telkens 1 euro per renner die na hem eindigde in elke etappe. Voor een ontbossingsproject in Afrika zamelde Mäder toen 4.529 euro in. Zijn ploegmaat Pello Bilbao treedt nu in zijn voetsporen.

De Bask zal ook 1 euro inzamelen per renner die achter hem eindigt in iedere etappe en zal dat ook doneren aan een project in Afrika dat zich inzet voor ontbossing. Een mooi initiatief van Bilbao.