Jan Bakelants verdedigt Eddy Planckaert met uitspraak over Wout van Aert: "Er wordt gelachen, maar"

De Tour gaat straks van start met een lastige etappe in en rond Bilbao. Jan Bakelants ziet heel wat mogelijkheden voor Wout van Aert in deze Tour.

Zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert lijken in orde voor de eerste ritten van de Tour. Dat zou voor het eerst zijn, want in 2021 was het Van der Poel die geel pakte in het openingsweekend. Vorig jaar deed Van Aert dat.

Jan Bakelants verwacht dan ook weer een klassiek duel tussen de twee. "Ik denk dat we in de eerste rit een grote strijd zien tussen Wout en Mathieu met geel als inzet", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

Zes etappezeges?

Van Aert won de laatste jaren al negen individuele etappes in de Tour en gaat weer voor etappes dit jaar, zonder specifiek op de groene trui te focussen. En Bakelants denkt ook dat Van Aert veel zou kunnen winnen in deze Tour.

"Er wordt gelachen met Eddy Planckaert die zegt dat Wout zes ritten wint als hij de enige kopman is... Ik vind dat niet uit de lucht gegrepen, maar Wout staat nu ook zo ver in zijn carrière dankzij alle wetenschappelijke knowhow van Jumbo-Visma", zegt hij nog.