Michel Wuyts niet mals voor passieve Jonas Vingegaard na gemiste kans op de gele trui voor Wout van Aert

Wout van Aert was mee in de groep der favorieten over de Côte de Pike en had kunnen sprinten voor de overwinning en de gele trui. Onder meer Vingegaard kon meer doen voor Van Aert vond Michel Wuyts.

Michel Wuyts zag in de eerste rit van de Tour vooral een passieve Jonas Vingegaard. De Deen werkte niet mee met Tadej Pogacar en liet zo zijn ploegmaats terugkeren. En ook in de achtervolging op de broers Yates deed Vingegaard niets. Michel Wuyts noemt het dan ook een gemiste kans voor Jumbo-Visma en Wout van Aert. "Ik kan me inbeelden dat Wout van Aert vandaag een zeer ontgoocheld man is", zei Wuyts bij Het Laatste Nieuws. Van Aert teamplayer, Vingegaard niet Wuyts ziet ook dat Van Aert zich wel graag ten dienste stelt van zijn kopman Jonas Vingegaard en dat wellicht in de Tour nog zal doen, maar de Deen voelt zich blijkbaar niet geroepen om kopwerk voor Van Aert te doen. "Ik moet zeggen dat Vingegaard mij wat teleurstelt vandaag. Waarom steekt onze vriend Vingegaard nu niets uit voor Van Aert. Dat begrijp ik niet goed", zei Wuyts nog.