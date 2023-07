Patrick Lefevere over Fabio Jakobsen: "Het is een heartbreaking decision"

Vertrekt Fabio Jakobsen bij Soudal Quick-Step? Die kans is groot, geeft ook Patrick Lefevere nu toe.

Fabio Jakobsen rijdt al zijn hele profcarrière bij de ploeg van Patrick Lefevere en bij de ploeg maakte Jakobsen al alles mee. Maar de kans is groot dat er na 6 jaar een einde komt aan de samenwerking.

Jakobsen wordt sterk gelinkt aan het Nederlandse Team dsm-firmenich, dat op zoek was naar een Nederlandse topsprinter. Maar volgens Patrick Lefevere is geld niet de oorzaak van het vertrek van Jakobsen.

De ploeg moet gewoon evolueren naar een rondeploeg voor Remco Evenepoel en daarin is dan geen plaats voor een sprinter in de Tour. Maar Lefevere heeft het wel zwaar met het vertrek van de Nederlander.

"Voor mij is dat een heartbreaking decision. Mijn band met Fabio is veel groter dan met Tim. Tim is nieuw, terwijl Fabio bij ons prof is geworden. Om nog te zwijgen over alles wat we met hem hebben meegemaakt."