Vader Henk van Aert doet zeldzame uitspraak over zoon Wout en zijn voorbereiding op de Tour

Terwijl de ouders van Remco Evenepoel regelmatig interviews geven of in de belangstelling staan, is dat bij Wout van Aert heel wat minder. Maar voor de Tour spreekt vader Henk nu toch eens.

Vader Henk van Aert zag zijn zoon tijdens zijn carrière veranderen. De wegkoersen spraken veldrijder Wout van Aert eigenlijk niet zo aan. Tot hij ontdekte dat hij ook daar goed uit de voeten kan. "Door zijn mogelijkheden te ontdekken, zijn zijn dromen mee gegroeid. Want Wout is iemand die droomt van het allerhoogste", zegt vader Van Aert bij Het Laatste Nieuws. Met nu dus de Tour. "Hij vertrekt elk jaar met plezier." En ook de voorbereiding op de Tour doet Van Aert graag, dat beaamt ook zijn vader. "Ik merk aan Wout dat hij houdt van dat proces: zich voorbereiden en opbouwen naar een doel." Het zal straks blijken of die voorbereidingen zich terugbetalen.