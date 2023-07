Ex-Tourwinnaar ontrafelt hét plan met Wout van Aert volledig: "Logisch dat Van Aert in de Tour in dienst rijdt"

Overal de graag geziene gast zijn en toch in dienst rijden. Wout van Aert maakt het mee in de Tour. Sommige kenners hebben het er moeilijk mee, anderen vinden het dan weer 'logisch'.

In De Zondag komt Carlos Sastre, de Tourwinnaar van 2008, aan het woord. Ook de Spanjaard vindt het begin van de Tour wel iets voor Van Aert. Dat moet in de ritten van zondag en maandag dan nog meer tot uiting komen. Veel heeft Van Aert wel nog niet gewonnen dit jaar.

TOPTEAM

Desondanks twijfelt Sastre er niet aan dat Jumbo-Visma hem klaargestoomd heeft om zijn topvorm te bereiken. "Hij zit in een topteam met uitstekende trainers." Van Aert zal zijn ritten kunnen uitkiezen, maar zal toch ook vooral ingezet worden om de klassementsman te ondersteunen.

"Zijn ploeg won al de Giro met Roglic en nu is het doel om met Vingegaard de Tour te winnen. Als je zo'n renner in je team hebt, is het logisch dat Van Aert in dienst rijdt", stelt Sastre. "Ik verwacht dat hij de Tour uitrijdt en daarna zal proberen te recupereren om klaar te zijn voor het WK. Ik denk dat dit het plan bij Jumbo-Visma is."