Jan Bakelants ziet Jumbo-Visma én Jonas Vingegaard de mist ingaan: "Daar maken ze voor mij de fout"

Had Jonas Vingegaard meer kunnen doen voor Wout van Aert? Jan Bakelants zag een cruciale fase waarin de Deen wel iets had kunnen doen.

Over de rol van Jonas Vingegaard is al veel gezegd en geschreven, maar in Vive le Vélo ging Jan Bakelants er nog eens dieper op in. Het begint al in de afdaling, waar Wout van Aert zelf het gat moet dichtrijden op Pello Bilbao.

Dat lukt niet alleen, maar met hulp van zijn ploegmaats Kelderman en Benoot wel. Op dat moment is het nog iets meer dan 5 kilometer. "Daar maken ze voor mij de fout", zegt Bakelants.

"Het team houdt de druk niet op de ketting en is blij met het feit dat ze de Spanjaard hebben kunnen inrekenen. Daardoor komt er meteen een nieuwe aanval, waardoor het team zich weer dubbel moet zetten om iemand in te rekenen."

Dienst bewijzen voor Van Aert

Onder meer de Deen Skjelmose en Pidcock proberen daarna nog weg te rijden en Van Aert moet het weer zelf oplossen. "Je ziet Jonas Vingegaard ostentatief kijken, maar hij maakt niet het minste aanstalten om dat gat te dichten."

"Dat was het moment voor Vingegaard om Van Aert een dienst te bewijzen en hem op die manier nog meer voor hem te laten rijden in het vervolg van deze Tour."