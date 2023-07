Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen willen meteen scoren, maar zien ook mogelijke gevaren

Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen krijgen vandaag hun eerste kans in de Tour. De twee sprinters willen meteen scoren.

Tijdens de eerste twee etappes hadden de sprinters niets in de pap te brokken met de lastige finales. In de derde rit komen de sprinters wel aan zet, in Bayonne krijgen we zo goed als zeker een sprint.

Jasper Philipsen is de topfavoriet nadat hij in de vorige Tour twee etappes won. Al spreekt Philipsen toch al wat van vermoeide benen, maar Philipsen kan wel rekenen op Mathieu van der Poel.

Een uitdaging wordt ook het parcours. "Het is zeker niet makkelijk en ook wat technisch, met een aantal rotondes en ook een bochtige aankomst", zei Philipsen bij Sporza. "Maar in principe denk ik wel dat het een mooie sprint kan zijn."

Veiligere finale zint Jakobsen wel

Vorig jaar won Fabio Jakobsen de eerste sprint in de Tour in Denemarken. Hij weet dus wat te verwachten. "We weten allemaal dat een eerste sprint in de Tour chaotisch is omdat veel renners nog fris zitten. En ook veel klassementsploegen willen nog vooraan zitten. Het wordt dus een overvolle, chaotische finale. Maar dat hoort erbij."

De finale werd nog wat aangepast, door een gevaarlijke rotonde. Iets wat Jakobsen wel graag hoort. "Het laat zien dat ernaar gekeken wordt, dat wat er gevaarlijk is eruit wordt gehaald. Er zijn vele wegen die naar Bayonne leiden, en dan kunnen we maar best de veiligste nemen."