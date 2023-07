Johan Bruyneel over discussie Vingegaard-Van Aert: "Het zou 1-1 met UAE geweest zijn"

Ook Johan Bruyneel vindt dat Jonas Vingegaard iets had moeten doen voor Wout van Aert. En het was ook zijn belang om dat te doen, stelt Bruyneel.

"Ik kan niet begrijpen waarom Vingegaard niet overnam”, zegt Bruyneel in de podcast JB². "Eén sterke beurt van hem had voldoende geweest om Lafay in te rekenen en Van Aert de zege te bezorgen. In de Dauphiné deed hij iets gelijkaardigs voor Laporte en toen reed hij enorm snel."

"Het gaat om een teamsport. Van Aert heeft al schitterend werk geleverd voor Vingegaard en dat zal hij deze Tour nog doen. Wout kent z'n job, maar hij is ook een kampioen met een ego en wil ook winnen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter voor Jumbo-Visma. Ik snap het niet goed."

UAE Team Emirates vs Jumbo-Visma

Bruyneel ziet ook duidelijke verschillen met UAE Team Emirates, waar de samenwerking tussen Adam Yates en Tadej Pogacar wel optimaal lijkt te zijn. "Wanneer Yates de trui kwijt is, zal hij alles geven voor Pogacar."

"Van Aert ook voor Vingegaard hoor, maar de sfeer was toch anders geweest. Stel dat Van Aert had gewonnen en dat te danken was aan Vingegaard, dan had dat zo'n goed gevoel gegeven. Het zou 1-1 met UAE geweest zijn."