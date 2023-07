Kritiek op gevaarlijk parcours in de finale, Fabio Jakobsen wijst met de vinger naar Jasper Philipsen

De finale van de derde etappe zorgde wel wat voor discussie. Al vindt Fabio Jakobsen dat ook Philipsen wel wat schuld treft.

De eerste sprintetappe in de Tour is altijd heel nerveus en chaotisch en een aankomst met heel wat bochten is dan uit den boze. Maar dat was het parcours wel in de derde etappe met een S-bocht.

Onder meer Thijs Zonneveld uitte zijn kritiek op het parcours. "Ik vind dat dit probleem ligt bij de parcoursbouwer. Philipsen sprint rechtdoor naar de finish, maar de boarding komt steeds dichterbij doordat de finish in een slinger ligt."

Deur niet dicht doen

Ook Fabio Jakobsen was kritisch op het parcours. Hij vroeg zich af waarom er niet voor een van de vele rechte wegen werd gekozen. "Maar ik heb wel mijn twijfels bij de sprint van Philipsen", zei hij bij NOS.

"Als je op anderhalve meter van de afsluiting begint, denk ik niet dat je de deur zo dicht moet doen. Het maakt de overwinning ook iets minder mooi voor hemzelf, maar goed", zei Jakobsen nog.