Marc Sergeant helder over tweede rit in de Tour: "Wout van Aert mag zich in de zak gezet voelen"

Ook Marc Sergeant zag de finale van de tweede etappe van de Tour en het uit handen geven van de etappe door Jumbo-Visma. Hij maakte iets gelijkaardig mee bij Lotto.

"Wout van Aert mag zich in de zak gezet voelen", begint Marc Sergeant streng bij Het Nieuwsblad. Volgens hem deed Van Aert alles perfect in de tweede rit. Hij overleefde op de Jaizkibel, haalde enkele aanvallen terug en hield Pogacar af in de sprint.

Maar de Fransman Victor Lafay terughalen lukte niet voor de mannen van Jumbo-Visma. De vier renners van Jumbo-Visma moesten volgens Sergeant altijd in staat zijn om ook Lafay terug te halen, maar doet niets af aan de overwinning van de Fransman.

Kopman kan zich op kop zetten

"En ja, Vingegaard had ook meer kunnen doen. Niet per se in die laatste hectische kilometer, maar al voordien, toen Van Aert zelf de gaatjes dicht reed." Sergeant maakte een soortgelijke situatie mee met Jurgen Van Den Broek en André Greipel in 2012.

In de dertiende etappe overleefde Greipel de klim over de Mont Saint-Clair. Lotto-Belisol moest toen de hele sprinttrein opofferen voor Greipel om niemand meer te laten wegrijden in de laatste vijf kilometer.

"Klassementsman Jurgen Van den Broeck heeft zich op kop gezet om alles bij elkaar te houden", stelt Sergeant. En gele trui Bradley Wiggins deed nog eens hetzelfde voor Mark Cavendish op de Champs-Élysées