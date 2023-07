🎥 Jasper Philipsen en Alpecin-Deceuninck opnieuw aan het feest in de Tour na een chaotische finale

Jasper Philipsen heeft zijn 2e zege in de Tour de France gewonnen. In een chaotische finale was hij aan het einde van de 4e rit de snelste. Onder meer Fabio Jakobsen kwam ten val. Adam Yates blijft leider.

De 4e Tour-rit van Dax naar het autocircuit van Paul Armagnac, Nogaro was een echte geeuwetappe. Er was een pact in het peloton waardoor er geen enkele aanvalspoging was.

Het peloton reed nog geen 40 km per uur en het was daardoor wachten op de tussensprint. Deze keer mochten de sprinters voor het maximale aantal van 20 punten sprinten. Daardoor gingen de sprintersploegen er vol voor. Jasper Philipsen won duidelijk die tussensprint voor Bryan Coquard en Caleb Ewan en pakte zo virtueel de groene trui.

Na de tussensprint kreeg de rit wat meer animo. Benoît Cosnefroy en Anthony Delaplace reden weg en reden ongeveer een minuut voorsprong bij elkaar. Het peloton denderde voort en op zo'n 25 km van de streep werd het duo weer gegrepen.

Richting de ingang van het autocircuit werd het hectischer. Op het circuit was alles op een lint getrokken en daardoor was er wat chaos. Ook was er een valpartij met Fabio Jakobsen. Nadien waren er nog valpartijen en in alle hectiek kwam Mathieu van der Poel met Philipsen in zijn wiel eruit. Philipsen zette machtig aan. Ewan kwam nog kortbij, maar Philipsen pakte zijn 2e zege op rij en verstevigde zo zijn groene trui. Adam Yates blijft leider.