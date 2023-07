🎥 Jasper Philipsen krijgt na de finish extra steun die met een kwinkslag reageert

Jasper Philipsen heeft op zijn dagzege in de Tour de France lang moeten wachten. Tijdens dat wachten kreeg hij steun van Tadej Pogacar.

In de 3e rit in de Tour de France was Jasper Philipsen duidelijk de snelste in de massasprint. Al keek de jury achteraf best lang naar de beelden. Hij zou van zijn lijn afgeweken zijn. Uiteindelijk werd Philipsen als winnaar bevestigd. "Het kot had anders te klein geweest", was hij nadien bij de pers duidelijk.

Voor Philipsen was het lang wachten. Bij het flashinterview was hij samen met vriendin Melanie aan het wachten. Daarbij kregen ze het bezoek van Tadej Pogacar. Samen keken ze naar de beelden. Allen hadden ze dezelfde conclusie: Philipsen was de terechte winnaar.

Pogacar voegde met een kwinkslag daar nog iets aan toe in de richting van Wout Van Aert: "Ach, hij had niet meer de benen om nog te winnen."

They had to check the VAR to confirm the result, but @JasperPhilipsen is today's winner!



Après consultation de la VAR, c'est bien @JasperPhilipsen qui s'impose à Bayonne !#TDF2023 pic.twitter.com/LtTtp5gBld — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Philipsen en Pogacar zijn ex-ploegmaats bij UAE. Daar werden ze goede vrienden en spraken ze in Monaco af om te trainen. Ook gingen ze al samen op vakantie.