Eddy Merckx heeft een opmerkelijk verhaal: Mark Cavendish zou nog geen mederecordhouder in de Tour de France zijn

Eddy Merckx zou 35 ritten in de Tour de France gewonnen hebben. Er werd hem een zege niet gegeven.

Het gaat over de Tour de France van 1977. Joaquim Agostinho won de rit naar Saint-Etienne, maar die zege werd hem ontnomen en ook Antonio Menendez werd als nummer 2 uit de uitslag geschrapt. Allebei door onregelmatigheden. Al mochten ze de Tour allebei wel verderzetten.

"Ze werden allebei geschorst" vertelde Eddy Merckx aan Sporza. Merckx werd 3e in die etappe, maar de zege werd hem niet gegeven.

Met die zege zou Merckx 35 ritzeges in de Tour gehad hebben en geen 34. Zo zou hij ook alleen recordhouder geweest zijn. Tegenwoordig deelt hij dat record met Mark Cavendish. "Maar dat is geen record. De 5 Tour-zeges zijn belangrijker dan de 34 of 35 ritzeges."

Merckx herhaalde ook nog eens dat Cavendish van hem alleen recordhouder mag worden. "Hij mag dat record zeker nemen. Ik heb daar geen problemen mee", aldus Merckx.