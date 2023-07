Jasper Philipsen boekt een historische zege op het circuit in Nogaro: "Nochtans raakte ik op het einde mijn team kwijt"

Jasper Philipsen heeft in de Tour de France zijn 2e zege op rij gepakt. Mathieu van der Poel speelde andermaal een belangrijke rol en ook nam Philipsen de groene trui over.

Na Carcassonne, de Champs-Elysées en Bayonne won Jasper Philipsen opnieuw een massasprint. Na een chaotische finale kwam hij samen met Mathieu van der Poel uit het sprintgewoel en hield hij in Nogaro nipt Caleb Ewan af. Het was de 4e massasprint op rij in de Tour en telkens won Philipsen. Hij is de 1e Belg ooit die daarin slaagde.

4 in a row for @JasperPhilipsen in #TDF bunch sprints



1st time EVER for a Belgian sprinter - #TDF2023 https://t.co/c0m7EFsUQ5 — Jonas Creteur (@jonas_creteur) July 4, 2023

Nochtans ging de sprintvoorbereiding niet van een leien dakje voor Philipsen. "Ik dacht dat het door die brede wegen een veilige finish ging zijn, maar door die bochten maakten het toch gevaarlijk", vertelde hij in het flashinterview. "Ook raakte ik op het einde mijn team kwijt, maar uiteindelijk vond ik van der Poel en deed die een enorme beurt om mij naar voren te brengen."

Tijdens de rit pakte Philipsen ook de tussensprint mee. Zo nam hij de groene trui van Victor Lafay over en heeft hij een voorsprong van 70 punten in het puntenklassement. "Het ziet er inderdaad goed uit, maar we zijn ook nog maar 4 ritten ver en de Tour is nog lang. Al gaan we het groen toch al proberen te verdedigen", besloot Philipsen.