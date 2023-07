Mathieu van der Poel maakt opnieuw indruk voor Jasper Philipsen: "We zaten lang gevangen"

Mathieu van der Poel heeft in de sprintvoorbereiding opnieuw indruk gemaakt. Hij maakte ruimte voor Jasper Philipsen, waarna de Belg al het goede werk afmaakte.

In de sprintvoorbereiding was Alpecin-Deceuninck lange tijd niet te zien. "We zaten lang aan de kant door de wind wat gevangen", aldus Mathieu van der Poel bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb dan geprobeerd om aan de linkerkant ruimte te creëren en Jasper Philipsen af te zetten."

Dat lukte perfect, al werd van der Poel nadien gedeclasseerd, en Philipsen maakte het af. "De druk is er wat af en dan voel je dat alles wat vlotter loopt", ging van der Poel verder. "Dan komen sneller die gaatjes en gaat gemakkelijker de zee open."

Woensdag snijdt het peloton de Pyreneeën aan. Van der Poel kijkt er al naar uit: "Dan is er eens geen gewring en kan in zonder stress rijden. Ik ga zo goed mogelijk proberen binnen te komen, waardoor ik me op de ritten erna kan focussen."