Mathieu van der Poel vond de aankomst in Bayonne ok, maar geeft kritiek op de rest van de finale

Er was de afgelopen uren veel kritiek op het parcours in de Tour de France. Al vond Mathieu van der Poel het nog goed. Over de rest van de finale was hij minder tevreden.

In de slotkilometer was er nog een S-bocht. Daardoor leek het erop dat Jasper Philipsen onreglementair had gespurt. Achteraf kwam er vooral kritiek op het parcours. Het was volgens velen te gevaarlijk en sommigen vonden het een wonder dat er geen valpartijen waren.

Mathieu van der Poel deelde die mening niet. Hij vond het best te doen. "Ik heb al ergere aankomsten gezien", vertelde hij aan Wielerflits. "Het was wel een chicane, maar het was ook weer niet zo dat het zo hard draaide. Op zich mag een aankomst recht zijn, maar ik vond dit nog kunnen."

Over de kilometers daarvoor was van der Poel wel kritischer. "Als je dan de 10 km ervoor bekijkt, met al die rotondes en licht bergaf, dan valt daar ook iets over te zeggen", aldus de Nederlander.