Michel Wuyts ziet de vooruitgang bij Jasper Philipsen: "Daarom moet hij het kunnen afronden"

Jasper Philipsen heeft de laatste massasprints in de Tour de France gewonnen. Een bewijs dat hij een pak veelzijdiger is geworden.

Volgens Michel Wuyts is Jasper Philipsen telkens de favoriet voor de massaspurts in de Tour de France. De Belgische spurtbom staat dus boven Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan.

"Vooral als de aankomststrook een beetje oploopt, is Philipsen favoriet", stelt Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Maar ondertussen is hij gegroeid. Hij is veel veelzijdiger geworden, heeft meer kracht gekregen en staat ook op een goed gewicht. Daarom moet hij dat kunnen afronden."

Philipsen is met andere woorden meer allround geworden. Zo won hij de laatste massasprints in de Tour. Hij was vorig jaar na een fel geaccidenteerde rit de snelste in Carcassonne en ook op de Champs-Elysées waar je ook nog eens met kasseitjes te maken krijgt.