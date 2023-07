Wout Van Aert antwoordt op de steekjes van Tadej Pogacar

Wout Van Aert heeft Tadej Pogacar van antwoord gediend. De voorbije ritten deelde Pogacar al steekjes richting de Belg uit. Van Aert laat zich niet uit zijn lood slaan.

Tijdens de voorbije ritten stak Tadej Pogacar al een paar keer de draak met Wout Van Aert. Zo was er het voorval met de drinkbus die Van Aert na de rit naar San Sebastian kapotsmeet. Pogacar deed de "kinderlijke" (aldus de Sloveen, red.) nadieen op de rollers na door in gedachten zelf een drinkbus kapot te gooien.

Een dag later was er de etappe naar Bayonne waar Van Aert voor de zege meespurte. Van Aert werd door de dranghekken en de spurtende Jasper Philipsen de pas afgesneden en stopte dan met spurten. Pogacar zei dan aan Philipsen dat Van Aert stopte omdat "hij de benen niet meer had".

Van Aert reageerde dinsdag op die steekjes van de Sloveen en haalde zijn schouders op. "Ik zal wel met de pedalen antwoorden", reageerde hij kort bij Sporza.