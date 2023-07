Wout Van Aert denkt de reden achter de beslissing van de jury te weten: "Dan is het moeilijk om te beslissen"

Wout Van Aert werd tijdens de 1e massaspurt gehinderd, maar Jasper Philipsen werd niet gedeclasseerd. Volgens Van Aert komt dat doordat de jury en organisatie zelf faalde.

In volle spurt zat Jasper Philipsen aan de rechterkant te spurten. Wout Van Aert probeerde langs rechts nog te passeren, omdat daar plaats voor was. Maar dan kwamen de dranghekken opeens korterbij en kon Van Aert niet meer passeren.

De jury beraadde zich over de spurt en wachtte lang om de knoop door te hakken. Spurtte Philipsen reglementair of niet? Uiteindelijk besliste de jury in het voordeel van Philipsen en zo won hij de rit.

Van Aert kon zich vinden in die beslissing, maar was niet te spreken over die finish. "Het is een aankomst die we niet ok moeten vinden", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Niemand wil zo'n aankomst, maar toch gebeurt het keer op keer. Het is voor de jury natuurlijk moeilijk om een beslissing te nemen, want hun eigen finish was niet reglementair. Vandaar die beslissing wellicht."