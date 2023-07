Fabio Jakobsen komt met medische update na zware valpartij en rol van Jasper Philipsen daarin

Fabio Jakobsen heeft er niet zijn beste nacht opzitten na zijn zware valpartij in de vierde rit van de Tour. Hij komt ook nog eens terug op de val zelfs.

Daags na zijn zware val kruipt Fabio Jakobsen toch terug op zijn fiets. En dat voor een eerste van twee etappes in de Pyreneeën. Het wordt meer dan ooit overleven voor de Europese kampioen.

"Ik ben vannacht wakker geworden. Even uit bed, dan weer naar bed. Het was geen vlekkeloze nacht", zei Jakobsen bij NOS. Zijn blessures zijn dan ook niet min. "Mijn hele rechterkant is gekneusd. Links ben ik ook stijf, eigenlijk mijn hele lichaam."

Valpartij

Jakobsen kwam ook nog eens terug op de precieze oorzaak van zijn val. "Ik kreeg een soort duwtje van links en val rechts over een achterwiel. Ik kon er zelf niet heel veel aan doen" Danny van Poppel wees naar Jasper Philipsen als schuldige.

"Ik raakte het wiel van iemand van Intermarché, maar Philipsen kwam langszij", verduidelijkte Jakobsen nog. Maar het is duidelijk dat de Europese kampioen niet de prettigste dagen tegemoet gaat.