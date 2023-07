Jasper Philipsen bijt van zich af na kritiek op onstuimige sprint en valpartij van Fabio Jakobsen

Jasper Philipsen won rit drie en vier in de Tour, maar daar zat telkens een reukje aan. Maar Philipsen zelf vindt dat hij recht in zijn schoenen staat.

Maandag deed Philipsen de deur dicht voor Wout van Aert in Bayonne, dinsdag was er de val van Fabio Jakobsen en daarna de duw van Mathieu van der Poel aan Biniam Girmay. Het leverde Philipsen wel wat kritiek op.

De Nederlander Danny van Poppel liet zich daarbij kritisch uit over Philipsen. "Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet en daardoor slaat Jakobsen vol op de grond. Philipsen doet het niet expres en het hoort ook beetje bij het sprinten", zei hij bij NOS.

"Wil niemand laten vallen"

Dinsdag op de persconferentie nadien reageerde Philipsen op die kritiek. "Ik volgde alleen maar mijn team. Ik denk dat Fabio in een te smal gat wilde duiken. Er was geen ruimte, waardoor hij ingesloten raakte. Er kwam wat ellebogenwerk bij te pas en wellicht raakte hij ook iemands stuur of wiel."

"Ik vind het klote wat hem overkwam, want dit wens je niemand toe. Maar voor alle duidelijkheid: ik wil niemand laten vallen. Ik ben een faire sprinter. Daarom hoop ik dat iedereen die bij de valpartijen betrokken raakte, oké is", zei Philipsen nog.