Jasper Philipsen opnieuw op de korrel genomen door collega na val van Fabio Jakobsen

Voor de tweede dag op rij zat er een reukje aan de overwinning van Jasper Philipsen in de Tour. De Nederlander Danny van Poppel is streng voor Philipsen.

Maandag deed Philipsen de deur dicht voor Wout van Aert in de sprint, dinsdag was er dan weer de val van Fabio Jakobsen waar de trein van Alpecin-Deceuninck als schuldige wordt aangewezen.

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) zag het van dichtbij gebeuren. Hij noemde het bij de NOS "een gevecht tussen Philipsen en Jakobsen". "Het was een beetje tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet wat hij doet en daardoor slaat Fabio vol op de grond."

"Soms zie je wel eens dat iemand wat expres doet, maar Philipsen weet niet dat hij dat doet. Hij doet het niet expres", zei de Nederlander nog. "Of het echt zijn fout is, wil ik niet zeggen, ik heb het in een flits gezien. Maar dat is ook het risico van het vak."