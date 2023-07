Philippe Gilbert kritisch na hectische finale: "UCI moet naar de renners luisteren"

Jonas Vingegaard zat dinsdag in volle finale plots nog helemaal vooraan in het peloton. Onder meer Philippe Gilbert pleit voor verandering.

Klassementsrenners mengen zich wel vaker in de etappes voor de sprinters. Ook die ploegen willen dan zo veel mogelijk vooraan zitten om hun kopman veilig aan het punt van de drie kilometer af te zetten.

"Ik heb al vaak over een aanpassing van de regel gesproken met Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA. Hij heeft het idee al voorgesteld en veel renners gingen akkoord", zei Philippe Gilbert bij Vive le Vélo.

Categorieën en bonificaties

"Nu is het aan de UCI om naar de renners te luisteren. Misschien moeten ze op basis van het profiel van de laatste 50 kilometer of op basis van de hoogtemeters in een rit categorieën maken."

Zo stelt Gilbert dat de kans op een massasprint bij etappes van meer dan 3000 hoogtemeters klein is, terwijl er met minder dan 2000 hoogtemeters bijna altijd kans is op een sprint. Maar dan is er nog het probleem van de bonificaties.

Want zo kunnen klassementsrenners ook nog extra seconden nemen. "Dan moet je het hele systeem gaan bekijken, dus zo simpel is het allemaal niet", stelde Gilbert nog.