Wout van Aert komt niet aan sprinten toe op autocircuit en heeft daar een duidelijke verklaring voor

Wout van Aert kwam alweer niet aan sprinten toe. Dit jaar verloor hij zijn ploegmaats en werd hij 9de.

Van Aert blijft de top tien plaatsen aan elkaar rijgen in de Tour, maar daarvoor is hij natuurlijk niet gekomen. De vierde etappe was door het wandeltempo van het peloton ontzettend saai en daardoor zat iedereen nog fris in de finale.

"In de hectiek geraakte ik niet in positie. Ik ben dus helaas niet aan sprinten toegekomen", zei Van Aert bij HLN. Nadien werd Van Aert er ook nog uitgepikt voor een dopingcontrole.

Gevaarlijke bochten

De lead-out van Van Aert, de Fransman Christophe Laporte, gaf bij Eurosport meer uitleg over de finale. "Het was heel nerveus. De weg (het autocircuit, nvdr.) was wel goed, maar toch was het tricky. In een massasprint zijn zo’n bochten gevaarlijk."

Laporte zat ook veel meer vooraan dan Van Aert in de sprint en uiteindelijk kon hij niet veel meer doen. "We wilden het proberen, maar vonden elkaar niet en hij kwam zodoende niet in een goede positie voor de sprint."