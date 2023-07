Velen droomden er al van, maar Wout van Aert heeft er totaal anders naar gekeken: "Ik heb daar niet aan gedacht"

Of het nu fans waren van Wout van Aert of analisten: velen droomden al van een spectaculaire triomf van de Belg zoals in de rit over de Ventoux in het verleden. Bij de hoofdrolspeler was dat veel minder het geval.

Wout van Aert reageerde HIER al op de situatie van Jonas Vingegaard en het plan van Jumbo-Visma in de vijfde Touretappe. Ook de commerciële zender strikte hem nog voor een reactie. Bij VTM Nieuws kreeg Van Aert de vraag voorgeschoteld of het Ventoux-scenario bij hem ook door het hoofd ging. TE VROEG IN DE TOUR "Ik heb daar niet aan gedacht, neen", ontkrachtte Van Aert dat volledig. De 'super domestique' van Jumbo-Visma had daar ook zijn redenen voor. "Daar zijn we te vroeg voor in de Tour. Te veel renners staan nog kortbij. Je weet dat je nooit genoeg ruimte gaat krijgen." Het wedstrijdverloop leende er zich uiteindelijk toch ook niet helemaal toe. "Zeker als je met Campenaerts en Pedersen al zo ver voor de finish vooruitrijdt, dan weet je dat je het nooit met drie gaat volhouden."