🎥 Wie anders: de Vlam van Ham sprint naar zijn 3e ritzege in de Tour de France

Jasper Philipsen heeft de 7e rit in de Tour de France gewonnen. Hij spurtte in Bordeaux naar zijn 3e ritzege in deze Tour en klopte Mark Cavendish. Jonas Vingegaard blijft leider.

Na de Pyreneeën verliet het Tour-peloton even de bergen en zette het koers richting Bordeaux. Na een vlakke etappe werd daar een massasprint verwacht.

Het begin van de etappe verliep gezapig en Simon Guglielmi was de enige vluchter van de dag. Hij kreeg bijna 6 minuten voorsprong en de sprintersploegen namen al snel de controle in handen.

Richting de tussensprint ging het tempo de hoogte in. Zo was de voorsprong van Guglielmi tot ongeveer een minuut geslonken. De Fransman pakte de volle buit en in het peloton was Biniam Girmay de snelste. Jasper Philipsen kwam er als 3e over de streep en pakte 15 punten in de strijd om het groen.

MARK CAVENDISH PROBEERT TE VERRASSEN

Na de tussensprint vielen Pierre Latour en Nans Peters aan. Zij maakten de oversteek naar Guglielmi die op de enige klim van de dag de rol moest lossen. In het peloton behielden ze de controle en de Tour-karavaan naderde Bordeaux.

Latour werd in de straten van Bordeaux uiteindelijk als laatste vluchter gegrepen. Alpecin-Deceuninck nam nadien de koers in handen. Mathieu van der Poel moest te vroeg aangaan en daardoor moest Philipsen even wachten. Mark Cavendish zette als 1e aan. Philipsen volgde hem in zijn zog en spurtte naar zijn 3e ritzege. Cavendish werd 2e en Girmay 3e. Vingegaard blijft in het geel.