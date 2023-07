'Bondscoach Sven Vanthourenhout neemt 3 kopmannen naar het WK in Glasgow mee'

De Tour de France is nog geen week bezig, maar na de Tour is daar 2 weken later al het WK in Glasgow. Volgens Het Laatste Nieuws zal bondscoach Sven Vanthourenhout 3 kopmannen meenemen: titelverdediger Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Jasper Philipsen.

Door de wereldtitel van Remco Evenepoel vorig jaar in Australië mag België met 9 renners aan de start van het WK in Glasgow staan. Evenepoel heeft namelijk een automatisch ticket. Daardoor is er een extra plaatsje vrij binnen de selectie en volgens Het Laatste Nieuws zou dat naar Jasper Philipsen gaan. De voorbije weken waren er al gesprekken tussen Philipsen, zijn team Alpecin-Deceuninck en bondscoach Sven Vanthourenhout. Een voorwaarde is wel dat Philipsen na de Tour niet volledig kapot is. Zo zou België met 3 kopmannen naar Glasgow afzakken, want naast Philipsen zullen in principe ook Evenepoel en Wout Van Aert meegaan. Door de aanwezigheid van Philipsen zal Van Aert net als Evenepoel een meer aanvallende rol krijgen, wat hij ook graag doet.