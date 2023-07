José De Cauwer schuwt de grote woorden niet voor spannende Tour én prestatie van Wout van Aert

Velen dachten dat de Tour na donderdag al beslist zou zijn. Maar Tadej Pogacar besliste daar anders over.

Woensdag was het Vingegaard die Pogacar loste op de Marie Blanque, donderdag draaide Pogacar de rollen om op Cauterets-Cambasque. En zo staan de twee tenoren weer op 25 seconden van elkaar.

Volgens De Cauwer is het lang geleden dat er op 2 dagen tijd zoveel scenario's gemaakt zijn, die dan even snel meer zijn weggegooid of er opnieuw zijn uitgehaald. Het doet wat denken aan de spannende Tour van 1989.

"Maar ze zijn mekaar echt waard, heel wat tactische plannen komen uit, andere komen dan weer niet uit. Mooi", zei De Cauwer bij Sporza.

Wout van Aert

Ook Wout van Aert, die de hele dag in de aanval zat, was fenomenaal. "Wat hij gedaan heeft, iedereen vooraan doodgeknepen, Vingegaard naar voren gebracht en dan nog eens volle gas op de slotklim. Dan denk je: "Alsjeblieft, Vingegaard. Doe er maar nog een half minuutje bij.""